國民黨政策會副執行長李永萍日前在節目上質疑國民黨內最強棒就是新北市長侯友宜，明明有最強的為何不派最強的參選2024總統大選？國民黨主席朱立倫今表示，國民黨會提名最強的人選，而侯友宜是最強母雞，在基層深耕為新北市民打拼，國民黨會穩紮穩打，按部就班獲得國人肯定。

朱立倫今參訪烘培者咖啡萬時旗艦廠，恰逢情人節，他也祝福大家情人節快樂，也說晚上會跟自己太太度過情人節。

被問到國民黨2024總統大選提名，他強調，國民黨現階段就是共同努力，一步一腳印地腳踏實地，他不會躁進，也不會拖，眼前最關鍵就是南投立委補選，這仗會很辛苦，因為民進黨傾全黨之力，選後才會跟黨內共同討論2024提名的議題，他保證不會形成大家擔憂的問題，目標就是團結一致。

對於民進黨指控國民黨立委補選候選人林明溱論文涉抄襲，朱立倫表示，林明溱過去五星縣長的表現受到肯定，民進黨當然以全黨之力打他，派大批中央人馬進駐南投，每天開記者會攻擊他，林明溱任何問題都可接受檢驗，有問題就虛心檢討。朱相信林明溱禁得起考驗，他也呼籲選民一定要謹慎小心，這場選舉林明溱看好度高、民調支持度高，不到最後關頭絕對不可掉以輕心。

至於外傳前立法院長王金平與鴻海創辦人郭台銘今將會面，朱如何看在野力量合作？朱立倫說，要贏2024，單靠國民黨力量不夠，要結合所有非綠陣營力量，非綠的團結努力才能共同下架民進黨，讓台灣更好，讓中華民國更好，大家願意見面都是好事，至於誰跟誰配，社會很多傳言，都不是重點，團結在一起比較重要。