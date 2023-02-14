根據路透社報導，由於服裝和太陽能電池板等商品貿易在華盛頓受到更嚴格的審查，總部位於越南的出口商正尋求確保他們遵守美國禁用來自中國新疆原材料進口產品的禁令。

在美國貿易代表凱瑟琳·戴（Katherine Tai）本周訪越南之際，高管和其他知情人士表示，越南的一些行業可能無意中從新疆進口原材料。美國駐河內大使館對此事不予置評，稱此事也不在凱瑟琳計畫與越南政府討論的正式議題清單上。

美國海關數據顯示，去年6月生效的美國《維吾爾族強迫勞動預防法》已經禁止了1500多件從世界各地運往美國的貨物，價值約5億美元。

華盛頓指責中國對新疆的維吾爾族和其他穆斯林實施種族滅絕，並將他們趕進營地。 北京否認新疆存在的侵權行為，但表示已建立「職業培訓中心」以遏制恐怖主義、分裂主義和宗教激進主義。

越南去年對美國的貿易順差為1160億美元，主要是電子產品、服裝和鞋類等商品的出口。太陽能電池板行業恐面臨特別大的風險，因為它很大程度上依賴太陽能電池的多晶矽，而多晶矽的全球生產集中在新疆。 與其他東南亞國家一樣，越南約占美國面板供應的80％，2020年越南對美國的面板出口價值34億美元。

美國領先的面板出口商第一太陽能（First Solar Inc）越南分公司的董事總經理說，「如果矽是從相關地區採購的，這是一個主要問題」。他補充，第一太陽能公司沒有在其面板中使用多晶矽，他們採用越南產的，但在越南的競爭對手使用了多晶矽。據協力管理諮詢公司（Dezan Shira）稱，除第一太陽能外，越南頂級太陽能電池板製造商大多是中國公司。

兩位行業專家表示，中國供應商計畫在越南投資更多的零部件和支援服務（例如塑料成型和壓鑄），為越南的太陽能電池板製造商供貨。

路透社稱，到目前為止，還沒有公開證據表明越南使用了新疆的多晶矽。越南政府也沒有立即回應置評請求。

路透社援引最近幾周參與美國海關官員內部會議的貿易專家，越南近期被多次提到，是最有可能違反美國貿易限制的國家之一。 由於此事的敏感性，該專家拒絕透露姓名。美國官員列舉了越南為遵守新規定所做的積極努力，一些人表示，遵守規定可能只是暫時的問題。

一位駐越南高管表示，對於較小的參與者來說，由於盡職調查成本較高和供應鏈龐大，可能不容易製作所需的文件，並指出紡織業也很謹慎，因為新疆也是棉紗的大生產國。