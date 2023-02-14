東森房屋研究中心經理葉沛堯14日表示，依據內政部不動產資訊平台統計，去年第三季台南屋齡5年以下的新成屋交易佔比約16.5％，是自2010年以來的同期新低，預估未來市場買氣，將會持續向中古屋市場湧入。

葉沛堯表示，一方面，過去幾年受惠於台積電、南科的建設，台南房市交易量能極速升溫，目前台南精華區新推案的開價普遍都在3字頭以上，高昂的房價，確實讓很多口袋不深的購屋民眾望而卻步。

另一方面，受「平均地權條例」修法影響，預售屋、新成屋無法輕易換約轉售，若退戶恐怕還要承擔不菲的違約金，此時購買這類產品的風險不言而喻。依目前的情況來看，對於手頭資金不寬裕且抗風險能力較低的購屋民眾來說，購買中古屋的確是更適合的選擇。

至於想要在台南購買中古屋的民眾又該如何挑選呢？東森房屋台南金華加盟店店長鄭勝陽表示，觀察台南主要行政區中古屋市場的表現，近兩年以善化區中古屋房價漲幅最快，高達94％，價格幾乎翻了一倍，其後分別是南區的53％、以及永康區的51％。

鄭勝陽表示，善化區緊鄰南科，就業人口的持續流入帶動當地的居住需求不斷增加，而且善化區還有LM特定區等建設項目，為區域房市增添亮點，區內中古屋的平均房價短短兩年就從1字頭跳上2字頭，漲勢驚人。

而永康區的建設題材，也相當豐沛，又可以共享台南蛋黃區的基礎機能，目前永康已有個別預售案的開價跳上4字頭，中古屋也基本都有2字頭的水準，顯見普通民眾的買房門檻愈來愈高。

至於南區，鄭勝陽指出，過去南區受嫌惡設施影響，例如南山公墓，導致區域房價行情，一直都在較低檔位，最近幾年政府開始積極改善南區的居住環境，加上「舉喜重劃區」與「水交社重劃區」的建設，讓南區房市能見度快速提升，區域房價也水漲船高。

而且由於南區具有房價基期低的先天優勢，即使區域房價飆漲，目前南區中古屋的價格仍普遍落在1字頭，相較於南市其他精華區而言，南區房價的確很有競爭力，此外，隨著台積電的發展與蛋黃區人口外溢，南區房價仍有落後補漲的動能，購屋民眾值得留意。

不過，葉沛堯也提醒，雖然台南房市長線並不看淡，但短期內房價漲勢過快，再加上目前台南房價已經站在歷史高點，建議今年的購屋民眾還是要以自住需求為主要考量，盡量減少投資置產的部分。而且在進場前也要做好風險評估，避免追高價購買，同時盡量避開政策調控的重點產品，如：預售屋、新成屋，以此降低未來被套牢的風險。