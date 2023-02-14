縣府去年6月在竹北市建置YouBike2.0，半年賃量達31.8萬，平均周轉率3.9轉，居雙北之後為全國第3名，竹北市公所配合8000萬元的擴充案，將建置YouBike 2.0E電動輔助自行車。交旅處積極擴展站點至竹東、新豐、湖口，預計4月中旬上路。

交旅處長戴志君表示，竹北市目前建置YouBike2.0有51站、440輛車，日前縣府與竹北市公所業務聯繫會報中，竹北市長鄭朝方同意願挹注8000萬元擴充案，可再增加75 個站點、700輛以上的YouBike。

戴志君指出，竹科管理局1月8日啟用167輛YouBike 2.0E電動輔助自行車，可以騎到新竹縣還車或借車，滿電最多可騎乘80公里，最高時速可達25公里，很適合竹科通勤族，竹北市公所擴充案將會建置YouBike 2.0E，讓通勤民眾更方便。

今年將站點擴展至竹東、湖口及新豐3鄉鎮，以人口熱點為優先設站原則，並依據民眾實際需求及周邊人行道、公園等空間是否足夠，完成設站評估。

竹東鎮和湖口鄉各設置18站，新豐鄉14站，站點主要在3鄉鎮公所、台鐵火車站及客運站的大眾運輸節點、學校及住宅區內的公園和停車場。

戴志君說，竹東等3鄉鎮建置YouBike2.0共50個站點、350輛車，2、3月陸續施工，預計4月中旬可啟用，提供3鄉鎮通勤通學民眾的交通需求。

縣長楊文科希望YouBike2.0擴大到新埔鎮和芎林鄉，戴志君建議比照竹北市模式，由公所編列預算，以擴充案方式辦理。

戴志君表示，該處同時推動新竹縣公共自行車捐站機制，去年底有台元科技園區捐贈2處站點、40輛YouBike2.0，歡迎有意願的企業廠商與縣府共同推動綠色運輸，促進新竹縣成為低碳運輸城市。