資深媒體人彭華幹近日登上年代《樂活so much》談起因心絞痛差點猝死的恐怖經歷，他說事發當天，他一如往常的開車去工作，沒想到途中心臟竟突然「痛到喘不過氣」，但由於車輛行駛於高速公路，不能立即停車，因此當時情況相當危急，「那是我人生所面臨最嚴重的一次猝死經驗！」

彭華幹在節目上以誇張的肢體動作竄紅，敘事方式令許多觀眾留下深刻印象，他回憶起幾年前，他說當時他正趕去電視台錄影，沒想到心臟竟突然絞痛到喘不過氣，就連穩住方向盤都相當吃力，在高速公路且處於內線道的他若停下車，勢必得慢慢切往外線道，於是彭華幹「右手握著方向盤、左手捂住心臟」緩緩地切車道，所幸最終順利抵達外線道。

彭華幹停下車後無比慌張，心絞痛持續擴張，他試圖冷靜思考怎麼處理，腦中也閃過打119的念頭，最終他看到手邊有一瓶水，立刻拿起來一口氣喝掉，心律才漸漸恢復平穩，休息一陣子後並無大礙，安全將車子開離高速公路，而回想起這段經歷，彭華幹仍心有餘悸的表示：「這是我人生之中遭遇到最嚴重的一次猝死危機，好裡加在最後解除了！」

對此，醫生表示：「事實上，喝水可以緩解心絞痛一事，並沒有得到臨床實證，所以還是會建議患者身上需備著舌下錠(硝化甘油)。」心臟不舒服的人也要定期回診，避免憾事發生。更多精彩內容，請鎖定周一至周五下午4點於年代MUCH38台《樂活so much》。