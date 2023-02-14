前屏東縣長潘孟安今接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪，被問到黨主席賴清德提出學倫爭議新處理機制，但「林智堅到現在都沒有道歉」，黨幫林辯護的文字則已悄悄撤下。潘孟安說，「這就是賴清德的路障，也是挑戰」，當然他認為賴清德必須「拆彈、清理戰場」，人家要看新黨魁有什麼具體作為。

對於論文，潘孟安說，「也有人點名我」；但他認為，黨不是學倫會的組織，不能凌駕學校，可是必須實質的去看，學倫會真的是可以相信的嗎？現在系統有三個，要等教育部統一處理，否則科系、學校、系統都不一樣，標準都不一樣，要正本清源，大家才有依據。

他有強調，當初的黨主席蔡英文不知道什麼狀況，參照幕僚的建議讓全黨去背書，這就是社會沒辦法接受的。

潘孟安說，以鄭文燦為例，鄭是正規的台大社會系畢業，總不能因為他的指導教授是陳明通，就把人「打死」，鄭文燦碩論相似度20％，台大學倫會撤銷其碩士學位，但南投縣長許淑華碩論相似度高達80％，逢甲大學學倫會還說可以限期改善，這是什麼標準？

潘孟安也說，他自己用系統跑過自己的論文所以很清楚，這些比對系統還是有問題的，如果使用地名等專有名詞都算重複，倘若沒有把這些名詞剔除掉就變成抄襲，加上很多論文都是有引註來源等，最重要的應該是要看論文研究的結果，「鄭文燦的危機處理很好，但我認為對他也不大公平。」

主持人黃光芹追問，林智堅論文門會變成一個符碼，對賴清德前進2024不是很好的事情，是否要止血？潘孟安說，所以賴清德才要拆彈、清理戰場，民進黨不會因為國民黨抹黑被「拽著走」，論文成為2022選舉的主題，就是被「拽著走」，要叫智堅怎麼樣，要尊重個人，「我也認為他有很多冤屈與否。」