不少人會拜月老求桃花、姻緣，台北霞海城隍廟第七代子孫、網紅486先生則分享拜月老的流程及注意事項，並提醒有5大禁忌，「誤觸恐招感情糾紛」。

現代人忙於工作，無暇認識異性友人，單身者可向月老祈求，迎來好對象、姻緣。從小在廟裡長大的486先生，分享正確祭拜方式及五大禁忌。

●祭拜月下老人流程：

1、準備金紙、香及供品

486表示，可至台北霞海城隍廟內辦事處櫃台準備貢品，也能準備其他甜食如巧克力、糖果，一定要準備雙數。

2、祭拜順序

即使是求姻緣，也要先拜天公。接著進正殿拜城隍爺，保佑爸爸媽媽身體健康，再拜月老。拜完後旁邊有義勇公，祈求趕走小人、諸事平安順利；偏殿祭拜城隍夫人，請夫人保佑家庭幸福；參拜菩薩，請菩薩保佑開啟智慧、心境平和。全部拜完後到天公爐插香，三炷香一起插。

3、祈文越清楚越好

486強調，一定要講清楚自己是誰，描述得越詳細越好，誠心祈求月老後，需允諾若尋得好對象步入婚姻，會奉上喜餅和喜糖答謝月老。

4、鉛錢、紅絲線要過爐

在香爐上順時鐘方向繞三圈，小心存放於皮夾或皮包內；月老廟會提供結緣熱茶，記得拜完後飲用，可求平安和緣分。

5、有動靜，加碼開Turbo

486提醒，若拜完月老一段時間，有點紅鸞星動的跡象，可買鮮花或點光明燈，祈求跟心目中的好對象早日開花結果。

●祭拜月下老人五大禁忌：

1、穿著整齊不暴露、不要蒙頭蓋面，月老會看不清長相。

2、有火的香要用手搧，「千萬不能用嘴巴吹，這個香沾了凡人的濁氣就不靈驗了。」

3、拜月老時傘不能進廟，不然求什麼都會「散」，摺疊傘可以放包包裡，或擺在門口。

4、紅線只能選取一條，不可貪心多取，反而會惹來不必要的感情糾紛。

5、最後喝結緣茶時，不要覺得燙口就用嘴吹氣，這會把求得的緣分「吹掉」。