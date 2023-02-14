屏東倪姓男子去醫院手術帶槍又帶毒，出院當天手續還沒辦，就先被警察帶走。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東倪姓男子去醫院手術帶槍又帶毒，出院當天手續還沒辦，就先被警察帶走。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東45歲倪姓男子6日因髖骨關節手術住進東港某家醫院，預計14日出院，不料竟在出院當天遭舉報在病房內吸毒，警方獲報到場後發現，倪男與陪病友人謝姓男子都是毒品列管人口，而經盤查後不僅起獲海洛因、安非他命等毒品，還有1支改造手槍、14顆子彈，2嫌訊後依毒品、槍砲等罪嫌送辦。

東港警分局表示，14日8點40分獲報，有民眾在東港某醫院的病房吸毒，員警趕赴現場後，雖未發現吸毒情事，但發現遭舉報的倪嫌與陪病友人謝嫌都是毒品列管人口，在經對方同意搜索後，竟在倪嫌背包起獲1支改造手槍、1個彈匣、14顆子彈、1包海洛因（28.35公克）、1包安非他命（21.27公克），以及5萬多塊的現金。

警方說，全案擴大調查中，初步以起獲的毒品量來看，有販毒的可能性，2嫌訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

院方透露，倪嫌是因右髋骨關節置換手術在6日住院，住院後一直沒有異狀，他不是住單人房，期間也沒聽病患或醫護人員說有聞到什麼異味，原本預計14日要出院，沒想到出院當天還沒出院就先被警察帶走了。