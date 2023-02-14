麥當勞「香鷄大麥克」單點95元、勁脆套餐173元。（麥當勞提供）

漢堡王為吃鍋邊素的民眾獻上「植物肉華堡」，單點139元、套餐184元。（漢堡王提供）

肯德基「美式煙燻咔脆雞堡」單點99元，搭小杯可樂109元。（肯德基提供）

外食費狂漲，學生開學聚餐免不了精打細算，據統計，有3成學生每周都會光顧一次速食店，空間寬大且內用不限時適合寫作業閒聊。業者看準商機將經典漢堡玩花樣，再以單點百元有找價格吸引舊雨新知嘗鮮，預估能拉抬7％至10％客流量。

麥當勞「大麥克」因厚實肉排加上層次豐富受喜愛，為了讓不吃牛民眾享受味蕾滿足感，15日至3月14日推「香鷄大麥克」，單點95元，採雙層酥炸雞排搭爽脆生菜、招牌大麥克醬，重現經典；另推巨大化的「無敵大麥克」，4層純牛肉加配料等多達15層，挑戰肉食控的張嘴極限。

肯德基即起推「美式煙燻咔脆雞堡」，以咔啦雞腿堡做延伸，讓不辣的原塊雞肉搭美式南方風味煙燻醬，佐上生菜平衡膩感，單點99元，加10元可配小杯可樂；另28日前登入APP可玩遊戲抽獎，有機會抽住宿券。

不吃肉的消費者也能感受速食美味，漢堡王就把經典華堡改造成「植物肉華堡」，將植物肉排定時定溫燒烤，口感Q彈飄散BBQ香氣，提供吃鍋邊素的民眾新選擇。