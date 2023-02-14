蛋價上漲2元後，價格回到歷史高點。國民黨立委李貴敏痛批農委會主委陳吉仲，這種水平的官員不用下台謝罪？憑什麼無能官員可以賴著不走？面對這樣無知、無為、無能、無感的官員、在這個甚麼都在漲的時代，到底我們還要忍耐多久？

李貴敏表示，這把延燒了一年多的火，陳吉仲搞了半天、牛皮吹盡，卻是一次次跳票，蛋荒越搞越大，蛋價也越漲越兇。不論蛋荒，還是蛋價，問題始終沒解決。行政部門只會用人民的辛苦血汗錢大撒幣，對於問題依舊束手無策，也毫無應變能力。隨著蛋價的狂漲，也引爆萬物齊漲的通膨危機。說穿了，百姓飽受的缺蛋和蛋價騰貴之苦，根本就是人禍。

李貴敏批評，農委會不思檢討改進徹底解決問題，毫無配套措施的凍漲政策，更是火上加油；透過政治黑手強行扭曲市場機制，更是把問題越搞越複雜。恐怕只有台灣才會容忍這種水平的官員不用下台謝罪？試問，憑什麼無能官員可以賴著不走？民進黨除了會選舉外，就沒有人才了嗎？不能從民間找人才嗎？

李貴敏表示，從去年初開始，陳吉仲就多次表示保證蛋蛋危機很快就會解決，但卻一次次跳票。如今，雞蛋成了奢侈品，尤其，國際大宗糧食價格不斷上漲，國內通膨持續、物價指數節節高昇之際，真讓人擔心消費者信心一旦崩盤，蛋價與食品價格會不會再次帶動新一波物價波動，甚至成為失速列車？

李貴敏指出，最近這波「蛋蛋之亂」搞到中盤商一開店，較低價的白蛋、紅蛋就被一掃而空。民間「囤蛋」，不就是對政府不信任的表徵嗎？面對這樣無知、無為、無能、無感的官員、在這個什麼都在漲的時代，到底我們還要忍耐多久？