有59年歷史的台東舊議會，2014年登錄為歷史建築，台東縣政府活化舊建物，將打造成表演藝術創生基地。（蔡旻妤攝）

台東縣政府自2021年著手修復有59年的舊議會歷史建築，打造成表演藝術創生基地，預計今年4月中旬前完工。縣長饒慶鈴今天邀請縣內藝文創作人士視察整建進度，目前工程進度近9成，且比預計進度超前10％。她指出，未來舊議會可提供中小型規模劇場空間，減輕藝文團體票房壓力，並活絡台東藝文發展。

有59年歷史的台東舊議會，2014年登錄為歷史建築，台東縣政府活化舊建物，將打造成表演藝術創生基地。（蔡旻妤攝）

舊議會建於1964年，由建築工作者呂阿玉設計，倒T字型建物與交錯層次防風防塵的窗戶具有技術史價值，2014年登錄為歷史建築。

有59年歷史的台東舊議會，2014年登錄為歷史建築，台東縣政府活化舊建物，將打造成表演藝術創生基地。（蔡旻妤攝）

以往台東藝文演出以藝文中心為主，但藝文中心座位高達1200席，因量體龐大，有時不符合縣內藝文團體需要，為提供不同規模的藝文活動場域，縣府積極活化歷史建築，打造舊議會成為可容納100人的小型劇場演出場所，讓藝文團體在無票房壓力下盡情展演。

文化處說明，縣府自2017年修繕，動工前經過調查研究與設計2個階段，至2021年完成1期工程，包括建築體外觀、內部天地壁、門窗等處修繕；而2期工程則於2020年起獲文化部場館整建計畫補助，加上縣府額外投入1600萬元，總經費達約4800萬元，內部將打造實驗劇場、排練場、工作坊、茶酒館等空間。

同時也申請國發會公有建築空間整備活化計畫，預備進行第3期工程，預計將修繕原議員休息室，整建成駐村空間，以及周遭停車場地建置，希望能活絡台東多元藝文活動的發展。

另外，台東縣府也與國立台東大學攜手，利用舊建物規畫打造350席的原住民族實驗劇場，讓台東具備不同規模的藝文活動場所，也讓表演藝術團隊擁有更多發揮的空間。

饒慶鈴說，舊議會將成為台東具有歷史意義的嶄新景點，未來將與藝文中心、美術館、鐵花村、生活美學館等處共同串連成文化特區，讓台東藝文全面多元的發展。