國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日維持多頭走勢，指數來到近月的新高，不過已連2日沒放量，顯見大家還要觀察美國即將公布的CPI數字。目前追價意願薄弱，預期題材股仍有發揮的空間，只要五日均線未跌破前，大盤仍是偏多的情形。

盤面上，台積電收在545元，上漲0.74%；國巨(2327)被外資按讚，股價收在540元，上漲4.65%；電視面板喊漲，友達(2409)、群創(3481)收盤漲幅皆在3%以上；股王寶座爭戰激烈，大立光(3008)收在2225元，居股王寶座、信驊(5274)則收在2210元，暫居股后；航運人氣燒滾滾，貨櫃三雄全收紅、散裝輪表現也佳；港澳來台自由行將開放，多頭士氣旺盛，上市、櫃觀光指數收盤大漲3.82%、4.35%，新天地、美食-KY聯袂漲停，雲品逼近漲停價，王品、鳳凰等也強勢表態，推升觀光類股勇奪漲幅王；長江儲存減產設備訂單，群聯、威剛等記憶體概念族群聞訊大喜，旺宏、華邦電也雙漲。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，估計近期股市走勢將呈現震盪格局，持續關注美國CPI數據及聯準會後續言論及動向。外資2023年持續流入亞股，資金行情也逐漸發酵，台廠庫存調整仍進行當中，預計第二季底進入尾聲，而根據歷史經驗，市場會提前一季開始反應，台股有望在第一季底時反彈，建議可逢低分批佈局，相對看好半導體、AI、綠能、電動車等族群。