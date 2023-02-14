去年全國語文競賽，新竹市共有9位語文菁英脫穎而出，勇奪全國特優佳績，新竹市長高虹安14日公開表揚獲獎選手，也感謝學校攜手推動語文教育，肯定參賽同學及指導老師共同努力，讓選手們在全國賽事勇奪佳績，盼選手們持續精實躍進，為新竹市爭取最高榮譽。

市府教育處指出，全國語文競賽是每年語文界奧斯卡的盛事，分為國小生組、國中生組、高中生組、教師組及社會組等5組，來自全國22縣市2437位語文菁英，角逐語文界最高榮譽。

新竹市共有87人參賽，其中9人勇奪全國特優，分別是阿美族語朗讀國小學生組張芷瑜、泰雅族語朗讀高中學生組林沂臻、排灣族語朗讀國小學生組孔姵晴、排灣族語朗讀高中學生組雷喬安、賽夏族語朗讀高中學生組趙佳玲、作文國小學生組黃晨昱、國語演說社會組侯欣岑、國語朗讀國中學生組杜莎，以及客家語字音字形高中學生組羅鋐育。

這次新竹市參加原民族語朗讀比賽10位選手中，有泰雅族語姐弟檔、阿美族語兄妹檔，以及排灣族語姐妹檔，手足同時參賽，族語對話機會不僅大大增加，也藉此凝聚家族的力量。

榮獲排灣族語朗讀國小學生組特優的建功國小孔姵晴說，學習過程中，曾因不理解而排斥，後來漸漸感受族語傳達溫柔堅定的力量，因此也想藉由自己的聲音，讓大家認識美麗的語言，也感謝老師賴傳榮每天不辭辛勞視訊教導及耐心陪伴，讓她在學習族語之路能一直堅持不孤單。

「不要放棄對客家語的熱愛，」榮獲客語字音字形特優的香山高中羅鋐育說，他從國小五年級就開始參加國語文競賽，每次練習客語字音字形，除了要在15分鐘內完成200字書寫，更要求自己確實訂正錯誤，了解每個詞彙的涵義，唯有不斷地修正錯誤，才有機會通往成功。

榮獲國語朗讀國中學生組特優的育賢國中杜莎，從國小三年級開始接觸國語朗讀，學習運用有層次的聲音及情感去傳遞作者的心境。她說，國小曾參加全國賽與特優失之交臂，帶著屢敗屢戰的心情，犧牲假日、午休時間培訓，保持最佳聲音狀態，為的就是在國語文競賽的最高殿堂獲得至高榮譽，得知獲獎的那一刻，真的是激動又感恩。

高虹安指出，竹市每年舉辦全市語文競賽初賽及複賽，更辦理賽前培訓，盼透過賽前練習及專業指導，讓竹市代表選手精實躍進，於全國賽中展現最佳一面，打造亮眼的成績。她說，語文競賽除可引領語言菁英的養成，更有鼓勵各語言發展、文化向下扎根的立意，在本土語文日漸式微的今日，更突顯其重要性。

市議員林慈愛今也到場鼓勵及表揚原住民獲獎學童，她說，語文是文化傳承重要的媒介，透過全國語文競賽鼓勵原住民族的學生們更深入的了解自己的母語及文化，感謝市府長期支持及推動原住民族語言的發展，給予原民學生肯定與鼓勵，也勉勵原民學生能在全國語文競賽的殿堂再接再勵，勇奪佳績。