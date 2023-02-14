據交通部統計，高雄市汽機車數量連續8年增加，至去年底已突破300萬輛，全台第二，因停車空間有限，致車輛出現違停亂象。據警方統計，去年違規停車共取締41萬8244件，而民眾詬病的並排違停占15.39％，有6萬4350件，去年違停更導致278件車禍、造成170人受傷。警方表示，違停已違反《道路交通管理處罰條例》，將持續執法，減低交通事故發生。

據交通部統計，去年底全國汽機車數量逾2284萬輛，高雄市汽機車數量連續8年增加，至去年底已突破300萬輛，僅次於新北市的332萬餘輛。因高雄市內停車空間有限，造成許多民眾違規停車，將車輛停靠在慢車道旁，除了易造成交通阻塞外，更會危害機車族的行車安全。

去年4月8日晚間，大社區一名施姓阿嬤載著孫子騎車行經中山路時，因閃避前方違停貨車，遭到後方大型曳引車撞上重傷倒地，隨後送往醫院急救。去年7月9日，徐姓男子違停在新興區復興一路上，車上女兒未依規定兩段式左轉，造成後方俄籍老夫婦撞上倒地，妻子手部骨折送醫。

據高雄市交通大隊統計，2022年因車輛違規停車或暫停位置不當，而造成之道路交通事故發生278件，造成170人受傷。

交通大隊指出，2022年全年度取締汽機車違規停車計41萬8244件，其中深為民眾詬病的併排停車占比高達15.39％，共6萬4350件，其餘如違停公車停靠區計1萬1574件(2.77％)及路口10公尺內違規停車計5萬2433件(12.54％)。

警方指出，許多用路人因貪圖一時之便而未尋覓合法停車處所，不僅造成市區道路違規停車亂象，更因違停致影響來往車流動向及用路人視線，提高肇事風險，影響民眾生命及財產安全甚鉅。

警方表示，依據《道路交通管理處罰條例》第55條、56條規定，就「臨時違規停車」及「違規停車」等多種違規態樣定有處罰明文；警方呼籲，針對違規併排停車、違停公車停靠區及路口10公尺內停車等態樣，已嚴重妨害其他用路人交通安全，將持續落實執法，確保道路順暢，以期減低交通事故發生。