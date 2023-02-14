愛國國小銀牌獎作品「校園垃圾清潔籃」。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

救護車事故時有所聞，愛國國小學生利用RFID技術、發明「車輛方位警示系統」，打造路口即時顯示裝置，提升救護車穿越路口的安全性，在今年2023世界青少年發明展臺灣選拔賽勇奪金牌。另6件發明作品也獲獎，共獲一金、二銀、二銅、二佳作好成績。

2023世界青少年發明展臺灣選拔賽4至5日在台北市內湖高工辦理複審，愛國國小四到六年級的學生利用寒假時間，結合創意想法與觀察到的生活問題，在老師指導下完成了「發明作品類：水上農場」、「社會照顧類： 具指路功能之盲人杖系統」、「教育類：校園清潔垃圾籃」、「教育類：午餐桶保溫器」、「綠能科技類：可調式出水裝置」，「災害應變類：車輛方位警示系統」與「未來科技世界繪圖類：太空垃圾回收飛船」等7項作品。

金牌獎作品「車輛方位警示系統」利用RFID技術在救護車輛上貼上射頻標籤，當車輛靠近有偵測裝置的路口時，紅綠燈旁的顯示幕上就可以看到救護車的來向，提醒用路人能夠提早禮讓救護車順利通行，減少救護車在路口發生事故的機會。

該作品創作五年級學生張芳瑜、謝如婷、施昀彤表示，她們發現救護車常常為了趕赴救援，行駛時常常受限、甚至被撞，才發想出這套便利更有效的改善措施，提醒用路人禮讓救護車。

銀牌作品、「校園垃圾清潔籃」是三年級學生陳仲廷、王諄堯與盧宏恩從打掃分類時發想到的作品，籃內設有篩網，透過滾軸的轉動，將落在篩網上的沙和土、落葉、垃圾分離，落葉、垃圾會被篩網移動到下方的垃圾袋中，沙與土直接透過篩網的網洞，集中到土、沙收集盒內，能夠減少垃圾袋的重量，也能將收集到的土和沙再次回到草地或花園中。每次打掃完後，校園清潔垃圾籃可插上插頭充電，吸力設備可提供下次打掃時使用。該裝置側邊可以直接打開，將垃圾袋綁緊拖出來，交給清潔隊員。