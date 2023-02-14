陸委會今（14）日宣布，2月20日起開放港澳人士來台自由行申請，並取消跟團限制。對此，高雄市長陳其邁向旅客招手說，歡迎所有國外旅客到高雄旅遊，而3月高雄港旅運大樓將啟用，搭配開闢郵輪母港，全力發展郵輪觀光，搶攻整體港澳及東南亞市場。

我國於2020年2月11日暫緩港澳人士入境申請，直到去年11月才恢復團體旅遊，今天陸委會宣布開放自由行旅客來台，這也是睽違3年後，港澳人士終於能再度來台自由行旅遊。

陳其邁今在市政會議前受訪時表示，歡迎國外所有旅客都能到高雄旅遊，高雄市是非常熱情、友善的地方，也有豐富的山海河港，「認識台灣，當然一定要從高雄開始」。

至於如何推動觀光？陳其邁提到，3月旅運大樓啟用，搭配郵輪母港開闢，希望能擴增更多郵輪航班來對接東南亞旅客，前幾天已與郵輪、旅遊業者等，就如何促進郵輪觀光做最縝密的旅線的規畫。

陳其邁說，昨天也特別去看了旅運大樓，相信在發展郵輪觀光的潛力也非常豐富，高雄也準備疫情解封之後，迎接不管來自東南亞或港澳的旅客。

此外，前高雄市副市長史哲出任文化部長後，副市長懸缺遲未宣布，陳其邁表示，有特定的人選在徵詢，確定的話會就立刻跟大家報告。