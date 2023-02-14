國民黨立委游毓蘭。（圖／取自游毓蘭臉書）

國民黨立委游毓蘭本尊連3度留言反擊嗆聲者。（圖／截自游毓蘭臉書）

國民黨立委游毓蘭向來以豪爽性格著稱，擁有一票粉絲。游今（14）日在臉書發文，推薦一間位在林口的火鍋店，游舉起該店的菜盤、肉盤露出洋溢笑容，盛讚店家健康、美味又平價，蔬菜跟肉量都很多，一鍋不到300元非常佛心。卻遭網友留言狠嗆：「為何我們的國會議員把自己作小，盡是推銷介紹地方小吃，而非制定國家法案、監督無能鴨霸獨裁者⋯⋯」游本尊則立刻反嗆：「民以食為天，我不用吃飯嗎？商家不用吃飯嗎？我遇到好的商家不能推薦嗎？」更強調自己修法與質詢的量有目共睹，霸氣的態度獲得不少網友猛讚。

游毓蘭今日在臉書發文，刊出自己開心舉起火鍋店菜盤、肉盤的照片，指出她今日下午要去警察大學，順道來林口吃健康、美味、又平價的火鍋。這裡的蔬菜滿滿、肉量也很多，一鍋還不用300元，很難想像在物價飛漲的當下還有這麼佛心的地方，大大推薦。游還隨文貼心打卡，標出火鍋店地標。

這篇文章卻招來網友留言嗆聲：「為何我們的國會議員把自己作小，盡是推銷介紹地方小吃，而非制定國家法案、監督無能鴨霸獨裁者⋯⋯」游毓蘭則立刻現身反嗆：「民以食為天，我不用吃飯嗎？商家不用吃飯嗎？我遇到好的商家不能推薦嗎？」

不僅如此，游毓蘭反嗆完2分鐘，又再度針對該嗆聲者留言，發動第二次砲擊：「更何況我在立法院裡面提出修法與質詢的量在在野黨中也是前幾名的，您可以上立法院的官網上去看看統計。」過了1分鐘，游又再度留言增添火力：「更何況我對民進黨的監督修法之多，你可以上立法院的官網去看一看統計。」游超霸氣攻勢獲得不少網友支持，紛紛留言打氣相挺。