女警陳亭如以流利英文與MAZYIA溝通，協助他聯絡住在中壢的友人。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

一名來自史瓦帝尼王國的32歲男子MAZYIA，昨日晚間搭機來台求學，他下飛機後原打算搭乘機捷到中壢找朋友，但因身上現金不足，只能搭到A16橫山站下車，站務人員見狀幫忙報警求助，女警陳亭如以流利英文與他溝通，協助聯繫其友人到派出所接人。

大園警分局埔心派出所13日晚間6時許接獲機場捷運站務人員報案，稱MAZYIA在A16橫山站需要協助，所長潘致融、警員陳亭如獲報前往關心，但因現場風大寒冷又飄著細雨，員警便先將男子帶回派出所休息，並提供熱咖啡及零食來緩解他焦慮的情緒。

警員陳亭如以流利英文與男子溝通，對方表示他是史瓦帝尼王國的公民，曾於2013至2017年來台就讀工程相關科系大學，畢業後返國一段時間，但他對工程管理相當有興趣，便在2019年再度來台就學，沒想到遇上疫情爆發，2020年返國後就一直無法出國，好不容易等到疫情趨緩邊境開放，他才能夠繼續來台完成學業。

MAZYIA接著說，他搭機來台後原本打算搭乘機場捷運到中壢區找朋友，卻沒注意到身上現金不夠，只能在中途下車，他因沒帶手機無法聯繫朋友，不知該如何是好。員警得知後幫忙聯繫上他的朋友，請他到派出所接人，男子對員警的積極協助留下深刻印象，大讚台灣警方熱心高效率。