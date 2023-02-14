辨理房貸需要將房子的抵押權設定給銀行，繳清後才能塗銷抵押權，一名網友日前好奇詢問，如果不塗銷抵押權有什麼優點？對此，房仲專家表示，不塗銷的好處有二，首先是未來再向同家銀行借貸，可省一筆設定費，第二是增加詐騙集團盜賣房子的難度，反而有保障。

原PO日前在PTT發文，最近想繳清剩下的房貸120萬元，但發現有些人繳清房貸後卻不去銀行解除設定，塗銷抵押權，這樣做除了以後方便再貸款以外，還有什麼優缺點嗎？

根據《ETtoday》報導，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，繳清房貸後，不塗銷抵押權好處更多，其中一個是未來再向同家銀行借貸，不用再付幾千到上萬元的設定費及代書費。

曾敬德表示，近年詐騙猖獗，不塗銷還能增加詐騙過戶的難度，避免遭盜賣房屋，因為抵押權沒塗銷，詐騙集團就有好幾關要過，銀行也會先幫忙擋，而越麻煩的案子詐騙越不想碰，比較不會被鎖定。詐騙集團喜歡找房貸已繳清，沒有設定抵押權的物件，方便過戶，搭配代書，最快1周內就能將房子過戶騙走。