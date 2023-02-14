工研院打造的LED次世代虛擬攝影棚，吸引新生代偶像男團ALL IN 5拍攝新歌音樂錄影帶。（工研院提供／邱立雅竹縣傳真）

為達到高效率製作與節省成本，虛擬拍攝技術已成全球影視產業拍攝趨勢，工研院在數位發展部數位產業署的支持下，整合規畫全台首座結合5G專網和XR虛擬攝影棚的場地拍攝服務的LED次世代虛擬攝影棚，可同步異地連線交流，突破地域上的限制，攝影棚以LED顯示屏取代傳統綠幕，特效畫面能即時播放，與虛擬景物互動，更吸引新生代偶像男團ALL IN 5拍攝新歌音樂錄影帶，體驗元宇宙級虛擬攝影棚。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，工研院成功跨域整合與建立創新模式，帶頭串接必應創造等超過15家國內廠商，包括：XR技術服務、LED顯示屏幕、3D美術技術與硬體設備等，打造台灣首座結合5G專網的虛擬攝影棚，使異地影像能即時傳輸至攝影棚內，達到同步拍攝錄製的效果。

鄭仁傑介紹，此虛擬攝影棚更結合XR延展實境特效，在有限的空間裡，拍出無限延伸的大視野影像效果，並能取代傳統拍攝後製流程，提供全新型態的影音產製方案。

LED次世代虛擬攝影棚近日吸引人氣男團ALL IN 5拍攝新歌音樂錄影帶，子時制作導演黃子然說明，若以傳統錄製上來說，勢必要大型搭景，投射高強度的人工光源，耗費巨大經費，而過往在處理綠幕特寫時，動作捕捉難以聚焦，需花上許多工時製作，且導演、演員到幕後製作人員在現場都要靠想像力拍攝，再後製特效。而透過虛擬攝影棚，不僅能在攝影棚內的LED顯示螢幕看見高空市景，歌手更能與背景影像真實互動，讓演出過程更具臨場感，不僅節省拍攝預算和後製時間，疫情期間也解決劇組人員無法跨國拍攝的問題，大幅提升影音品質與降低成本。

工研院表示，LED次世代虛擬攝影棚已啟動開放演唱會、音樂節、異地共演、XR互動遊戲、影片拍攝等活動空間運用，期盼協助展演團體以更靈活的方式發表作品。