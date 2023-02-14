李長庚表示，資訊安全對金融業而言，是保全客戶身家財產安全最刻不容緩的首要任務。國泰金透過建置資安專責單位的「三道防線」，為客戶、員工、股東、利害關係人架構安全穩定的金融服務環境。資安已經不再是獨善其身的方式可以應對，需要一起共同強化防護能力，此次與調查局共築國家層級資安聯防與駭侵情資分享，盼能藉此合作機制努力消弭潛在威脅、擴大防禦偵測，更加強化資安防護網。

國泰金以「韌性(Resilience)」作為金融集團資安重點，設有跨公司協作機制，包括資安聯繫會、資安事件緊急應變小組，並建立「集團資訊與威脅情資共享機制」不定期產出資安新聞報，提升員工資安意識與資安事件發生時的敏感度，亦設有全天候監測機制7x24資安監控中心(Security Operation Center)，即時掌握資安風險；在所有服務或商業模式設計之初，就將安全考慮進去，有效落實集團內的資安情資分享、網路威脅監控，以及資安事件的通報應變處理。