台中一名胡姓男子趁女姓友人到他租屋處諮詢工作時，不僅動手撫摸、親吻對方，更強脫其衣褲，不顧對方反抗高喊80多次「不要」，仍硬上對方得逞，事後還辯稱雙方是「兩相情願」；法官依犯強制性交罪，累犯，判處胡男有期徒刑3年2月，可上訴。

據判決書指出，胡男與女子為朋友關係，2022年3月某日晚間，女子因諮詢工作事宜，單獨前往胡男租屋處，胡男竟趁機對女子為肢體接觸而遭言詞拒絕，胡男竟強行撫摸、舔吻女子胸部，並強脫她的上衣、褲子，對其性侵得逞。

胡男辯護人指出，胡男已於偵查程序時坦承犯行，犯後態度良好，並曾向女子表達歉意，但因雙方認知及條件不同而未能達成和解，胡男是因誤會女子對其亦有好感才一時失慮，案發前後並無為難或其他傷害女子之行為，因此請求減刑。

胡男初於警詢時辯稱，當下氣氛很好，自己有主動親吻女子，並撫摸、親吻她的胸部，都是非常正常互動，後來2人移到床上，就發生性行為，當下對方都沒有拒絕，「她真的沒有說不要，當下都是兩相情願」。

法官勘驗女子提出之現場錄音檔案，發現胡男曾說「這樣摸一下也不行，想要滿足一下內心的小慾望也不行」等語後，女子已清楚表明「不行」、「不要舔」、「噁心」等語，其後多達80餘次呼喊「我不要」或「不要」、「我真的不要」等語，但其仍未立即罷手，毫不尊重他人性自主權，所為實屬不該。

法官審酌胡男是具有正常智識程度之成年人，要求胡男尊重他人、尤其是異性的性自主意願，並非過度期待，然其竟趁女子至其住處諮詢工作之機會，未能克制自己情慾衝動，違反女子意願對其強制性交，除侵害她的性自主決定權，亦戕害女子身心甚鉅，造成其生理及心理上難以抹滅之陰影；法官依犯強制性交罪，累犯，判處胡男有期徒刑3年2月，可上訴。

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