現代人生活壓力大，三餐飲食不正常，最近又剛放完年假，大魚大肉過後，腸胃難免出現問題。大腸直腸外科醫師陳威佑指出，胃食道逆流的典型症狀包含嘔酸、胸口灼熱、火燒心等，但如果嚴重起來，可能導致肺炎、食道破裂等併發症，後果嚴重甚至可能致命。

陳威佑在臉書粉專發文指出，大家所熟知的胃食道逆流症狀，包含嘔酸、胸口灼熱感、火燒心等，然而胃食道逆流如果太過嚴重甚至可能致命，他也列出2種胃食道逆流容易引起的併發症。

▎肺炎

胃食道逆流會把胃內尚未消化完畢的食物帶往咽喉部，年紀大的人如果吞嚥能力不好，或是咳嗽功能變差，都可能讓這些食物進到肺部，進而引起肺炎，這也是臨床上常見、在年節後會增加肺炎患者的原因之一。

▎食道破裂

部分的人在吃飯時會搭配烈酒，這時如果胃食道逆流併發胃痙攣、嘔吐，可能會導致食道內壓力增大而破裂，臨床上稱作「布爾哈夫症候群（Boerhaave's Syndrome）」嚴重者會有呼吸困難、胸痛等症狀，且該症候群是緊急手術的急症，需要在短時間內進行手術，否則會導致高死亡風險。

陳威佑進一步說明，胃食道逆流主要分為3種成因，分別是胃酸分泌異常、功能性心灼熱，以及對逆流過度敏感，通常胃酸分泌異常或對逆流過度敏感的人，使用胃藥就可以有效改善，但仍有近四成的人對胃藥反應不佳，這類人多半是功能性心灼熱造成的胃食道逆流，因此必須搭配調整日常生活飲食或賁門緊縮手術，才有辦法完整避免。