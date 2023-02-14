台南正副議長賄選案 潘孟安：自己人搞出來。曾薏蘋截圖

台南黑金爭事件嚴重，民進黨中評會也將涉案的台南正副議長邱莉莉、林志展祭最高停權三年處份；前屏東縣縣長潘孟安今受訪說，黨主席賴清德說了一句話非常道地「尻川幾根毛大家都知」；賴清德必須表示，「內行人都很清楚，這還不就是自己人搞出來的？就是彼此的惡鬥」；停權三年是出重手，代表「未來也沒有下一次」。

主持人黃光芹問到賴清德競選2024總統現在的障礙？潘孟安說，應該說「挑戰」；談到台南，他說，「我們看了也很痛」；至於涉及治安及違法，當然要以國家的法律來處理，這是任何政黨都不能容許的。是否有政治結合治安，要釐清，要當負責任政黨，就不能推諉，賴清德要承擔。

被問到真的是內鬥結果？同一個賴清德為何不像過去對待李全教那樣對待邱莉莉？潘孟安說，這個是賴副總統說法，台南政界應該都很清楚，民進黨是清廉政黨，涉及賄選一定要開除黨籍，是否涉及司法，要司法釐清；內鬥與否，彼此要爭取議長的人要各憑本事，涉及金錢及暴力，人民是不能接受。