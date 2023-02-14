全新1954年男款501比原創501相比為更高腰、修身且略呈錐形的褲管剪裁，呈現自信酷帥。（Levi's提供）

Levi's以1981年問世、首款專為女性打造的501丹寧褲為靈感作復刻，高腰版型搭配大腿部位加寬、略呈圓弧錐形的褲管剪裁，飄散復古不失潮流感。（Levi's提供）

曾被時代雜誌評選為「20世紀的時尚單品」，Levi's原創501丹寧褲自1873年問世以來跨越世代階級，成為與世界文化交織的標誌象徵。為致敬501創造連載150年的丹寧傳奇，Levi's宣告2023年將會有一整年的慶典活動，首發以匠心獨具、推出復刻經典1954年男款501與1981年女款501揭開序幕，並展現原創丹寧無可取代的傳奇風華。

原創501丹寧褲的歷史，可追溯至創辦人Jacob Davis及面料批發商Levi Strauss於1873年5月20日，以鉚釘加固改造丹寧工裝的創新之舉獲得技術專利，造就時代經典的Levi's 501就此誕生。1930年代，強韌耐用的501深受牛仔和牧場勞工喜愛，儼然成為美國西部工裝的單品指標、並開啟女性丹寧扉頁；二戰後Levi's跳脫工裝服飾，變身戰後歸國的美國軍人、摩托車俱樂部、藝術和音樂家眼中的休閒型個性單品；歷經馬龍．白蘭度（Marlon Brando）在1953年電影中著用出場、登上傳奇樂手Bob Dylan的專輯封面，開啟501原創丹寧自1960年代，躍升成為全球各地次文化表達自由信仰不可或缺的經典要素。

Levi's為慶祝150週年這別具意義的里程碑，自累積百年的歷史資料庫中解密各個時期的經典原創501丹寧褲。本季以全新Levi's復刻經典1954年男款501引領新潮流。深受資料庫中的原版1954 501褲型啟發，全新1954年男款501比原創501相比為更高腰、修身且略呈錐形的褲管剪裁，無論搭配靴款、或踩上球鞋展現褲腳層次都能讓你自信酷型，提供給喜愛501直筒丹寧褲男性的另一絕佳選擇。而為女性推出的，則是無可取代的1981年經典女款501。以1981年問世、首款專為女性打造的501丹寧褲為靈感，類似Mom Jeans的復古高腰闊型，高腰版型搭配大腿部位加寬、略呈圓弧錐形的褲管剪裁，使迷人80年代褲型與現代潮流風尚相互呼應。

此外，本季全新復刻1954年男款501及1981年女款501，從中可發現多樣復古工藝與拼接水洗設計。不單只是復刻版型有獨特的樣貌，今年春夏季度，為讚頌501寫下的150週年傳奇，亦推出週年限定版501單品，蘊含眾多獨家元素，包含150週年雙馬皮標、正面為Levi's LOGO及背面「150」字樣呈現的特製紅旗標、繡在內裡的週年紀念標籤、印有週年識別的內口袋，以及內面刻有「1873-2023」字樣。