不少人嚮往國外生活，一名網友表示，台灣物價高得嚇人，房子也買不起，好奇問網友若可以無條件移民到其他國家，大家願意嗎？沒想到多數人都想出走台灣，「絕對走啊！誰想待在鬼島？」但也有不少人點出重點不在於在哪個國家生活，而是有沒有能力、足夠的金錢，「有錢到哪都能過好日子」。

原PO昨（13）日於PTT八卦版指出，以前台灣薪水低，但物價便宜，不像現在萬物皆漲，房價更是高到嚇死人，買不起房還會被他人嗆不夠努力，他好奇問「若不看財力，可以無條件移民到歐美日韓等國家，大家願意嗎？還是會留在台灣？」

貼文激起網友討論，「一大堆人會去日本」、「絕對會！垃圾台灣，誰想待在這啊」、「絕對會，誰要在這種鬼地方」、「不想在鬼島」、「隔天台灣瞬間少一半人」、「廢話！絕對會，且是立刻馬上那種」、「有工作就去啊」、「馬上出國啊！台灣物價高到嚇死人」。

但也不少人認為沒有一技之長、工作技能和足夠的金錢，移民到哪個國家都差不多，「有錢到哪都能過好日子」、「有錢到處爽，沒錢到處苦」、「魯蛇以為去其他國家就不是魯蛇嗎？」、「你要怎麼在當地生存才是大考驗好嗎？」、「想遠一點，移出去可能連送外賣都沒人要」、「低薪的人移到哪都低薪，不要幻想移到先進國家，自己也會跟著發達」。