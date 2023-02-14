白沙屯媽祖進香隊伍情人節在彰化移動，儘管天氣寒冷但處處有溫暖，來自高雄的香燈腳柳欽賢，在媽祖的見證下跟女友陳璿羽求婚成功，另外還有超可愛的小朋友打扮成月老，跟著隊伍與媽祖一起送幸福。

還有超可愛的小朋友打扮成月老，跟著隊伍與媽祖一起送幸福。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

情人節當天，在媽祖的見證下，47歲的柳欽賢與交往4年的女友陳璿羽求婚成，來自馬祖東引鄉的女主角，因為到高雄求學而留在台灣工作，2人在台灣結下良緣，今天是2人第一次跟著白沙屯媽祖進香，柳欽賢偷偷策畫驚喜，在媽祖的見證下，順利抱得美人歸。

「粉紅超跑」徒步進香活動走到彰化，今天彰化各地天氣寒冷，低溫只有15度，不過每位香燈腳依然活力十足，跟著媽祖腳步大步向前，由於今天就是情人節，白沙屯天上聖母慈善發展協會還準備了5000顆巧克力分送給香燈腳，結果馬上就有人求婚成功。

另外已經連續參加12年白沙屯進香活動的鄭姓香燈腳，以往都是製作手環等小物與大家結緣，而今天剛好遇到西洋情人節，於是改送紅線，沿路發放祝福大家有情人終成眷屬。

「粉紅超跑」今天早上短暫停駕縣府後，緊接著到BMW彰化昌一服務中心停駕到下午1點，休息完畢後繼續往南前進，至於今天媽祖將停駕哪邊休息，也讓彰化鄉親議論紛紛，從腳程來看，晚間可能走到彰化北斗或溪州。