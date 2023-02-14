提供假日在東門夜市愛心店家工讀機會，另透過工讀導師在學生打工期間現身說法，給予職場上的回饋。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府為協助經濟弱勢家庭邁向脫貧自立，2020年迄今，結合縣內外民間資源共同推動「創新自立脫貧計畫」。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府為協助經濟弱勢家庭邁向脫貧自立，2020年迄今，結合縣內外民間資源共同推動「創新自立脫貧計畫」；社會處指出已有29位弱勢褶子受惠，持續爭取工讀名額中，期盼透過工讀體驗，提升家戶子女的競爭潛力，避免陷入貧窮循環；縣長林姿妙表示，多照顧一個孩子，社會將會多一個有希望的未來。

根據社會處統計資料顯示，截至去年12月底，縣內經濟弱勢家庭低收入戶為2805戶、中低收入戶為2328戶，共有10287人；縣府積極結合縣內外民間資源，擴大協助弱勢者脫貧，藉以強化社會救助戶的照顧，目前有福氣家族公益協會、秀春教育基金會及東門夜市商圈協會加入執行計畫行列中。

脫貧計畫主旨，不僅給他魚，也給他釣竿，更重要的是教他釣魚的方法；計畫內容除了透過實際工讀體驗，提升家戶子女的競爭潛力，並結合理財教育課程學習資金使用規劃，讓孩子們產生自立自強的正向能量，避免陷入貧窮循環。目前已有29位弱勢褶子受惠，持續與商家媒合工讀機會以擴充名額，預計3、4月確定。

該計畫對象為就讀高中職以上、年滿16歲的經濟弱勢或急難救助家庭學生，現在擴大至高關懷學生，像是中輟生、家暴、毒癮等，且提供假日在東門夜市愛心店家工讀機會，另透過工讀導師在學生打工期間現身說法，給予職場上的回饋，增強學生面對社會生活的能力與互動。

處長林蒼蔡指出，此計畫打破傳統工讀思維，著重在全方位學習，用循序漸進的方式，讓工讀生由內場轉到外場，從基本工作內容至一定的純熟技術，了解整個工作的每個環節與環境，從中累積自己的人生歷練，有機會在未來也可以蛻變成為助人的一方。

工讀學生說，會看見各行業的問題大開眼界 從新鮮人完全沒有經驗，到最後學到很多生活技能，在各行各業中大開眼界，早點認識這個社會，讓我們提早獨立、對外面工作更了解、熟悉；而且剛開始不敢跟客人接觸，慢慢適應到能主動跟客人微笑，彼此都感受到溫暖，還能把打工所得存下，買自己或家人想要的東西。

林姿妙表示，多照顧一個孩子，社會將會多出一個有希望的未來，縣府將持續結合民間單位及社會資源，期待在公私部門協力挹注之下，提供縣內弱勢民眾更完善的福利政策，共同拚出宜蘭美好的生活。