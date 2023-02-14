少子化危及私校生存，全國私立中學聯盟今天發布新聞稿指出，為解決生源不足問題，教育部應取消高中免學費補助門檻，同時增加對高職雜費的補助，這樣私立高中職才有大一點生存空間。他們認為，近年政府歲入大增，加上學生減少，財政已可負擔這些變革。

103學年實施12年國教時，教育部考量財政負擔，並拉抬高職，選讀高職學生一律免納學費，但高中卻設有門檻，家庭年所得148萬以下者免納學費，超過148萬者則定額補助。

私中盟表示，12年國教實施迄今8年，全國私立高中職學生總數減少18萬以上，政府免學費補助至少年省60億元，加以近年政府歲入大增，連幾年總決算賸餘破千億元，免學費政策擴大至高中端，財源已不成問題，遺憾教育部卻遲遲不願修正政策，落實12年國教高中與高職均免學費的公平性。

私中盟指出，去年8月全國高中校長會議時，僑泰與明道兩所私中提案，並獲21校連署，希望教育部取消高中免學費補助門檻，以彰顯教育資源分配之均等，並符合12年國教適性揚才精神。

去年5月提案資料上傳後，教育部國教署於7月7日召開免學費政策座談會，會中有代表不認同取消高中免學費補助門檻，國教署也定調政策不改，但始終欠缺合理的解釋。

私中盟認為公私立學校學生都是納稅人子弟，教育資源的分配應公平合理，也不能因就讀高中或高職而有差別待遇，來年校長會議仍將繼續提案，希望教育當局能三思。

另私中盟強調，高中職學生結構比，是產業人力的指標，攸關國家經濟發展，重要性不容小覷。高職學生所占比率，原本高出高中甚多，但近年免試入學分發，學生選讀高中更加熱絡，高職卻是一路下滑，缺額連年創下新高，不僅嚴重衝擊技職教育，也加劇中小企業缺工。

「如要扭轉技職教育現況，除需政府加強宣導，更賴政策利多誘引。」私中盟建議，在現有免學費補助政策下，再加碼免雜費的優待，並且透過媒體行銷，提升技職教育形象，才有利於高職翻身。