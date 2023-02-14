土耳其與敘利亞接壤地區發生強震，各地除了捐款、捐物資，台灣也第一時間加入搜救行列。高雄市政府文化局繼上週在愛河及高流建築點起土耳其藍燈光，為土耳其祈福，日前也特別邀請在地插畫家Croter洪添賢設計圖樣，在高雄文化新地標—內惟藝術中心，以建築投影與窗貼設計「祈願牆」，串連城市眾人祈願。外牆投影時間即日起至2月28日，每天17:30至24:00，民眾可於開館時間，來到內惟藝術中心，親自為土耳其災區祈求平安，將祝福話語寫於貼紙貼上祈願牆為土耳其祈福。

插畫家Croter新繪《我們和土耳其站在一起》躍上內惟藝術中心純白建築外牆。(高雄市觀光局提供)

內惟藝術中心攜手在地插畫家Croter打造祈願牆，邀集民眾為土耳其震災祈福。(高雄市觀光局提供)

高雄市長陳其邁表示，土耳其是在921大地震之後第一個抵達台灣協助搜救的友國，這次的震災高雄也非常關心土耳其的情形，除了個人捐出一月所得盼一起支援災後復原，上週也在愛河以智慧燈光系統點起土耳其藍的燈光，用整座城市的能量為土耳其祝禱。陳其邁表示，台灣搜救隊的任務圓滿完成，但是大家不放棄希望，感謝插畫家一起在內惟藝術中心純白建築投影上高雄對土耳其的祝福，更邀請市民朋友也一起加入，傳遞愛與希望的正向力量。

民眾至內惟藝術中心為土耳其的平安書寫祈願。(高雄市觀光局提供)

插畫家Croter新繪《我們和土耳其站在一起》圖樣躍上內惟藝術中心純白建築外牆，投影高(高雄市觀光局提供)

文化局局長王文翠表示，許多人在地震中失去至親令人不捨，盼凝聚城市眾人之力，讓遠方的朋友知道他們並不孤獨。這次邀請高雄在地插畫家Croter為土耳其強震創作祈福插畫《我們和土耳其站在一起》，內惟藝術中心純白建築外牆與落地窗上以雙手環抱土耳其的視覺意象，規劃「祈願牆」，2月28日前民眾可在開館時間向館方索取貼紙寫下祝福，共同彙集大眾的信念，祝願土耳其平安。

Croter指出，台灣曾經歷921等大地震，他非常理解歷劫之後驚嚇與無助的時刻，所以設計一個簡潔的圖像，想要傳達台灣的幫助希望像輕輕地擁抱與呵護著無助的災民；除了我們可以提供實際的金援與物資，更希望地的是把來自台灣的友愛同理之心傳達給彼方，告訴他們並不孤單，台灣與他們站在一起。

一向關注社會發展的Croter時常透過藝術創作傳遞理念，以繪本《什麼將把你帶走》獲第46屆金鼎獎圖書插畫獎的他，將許多社會事件帶入如詩的繪畫中。文化局表示，感謝此次發起特別任務，Croter立即放下手中忙碌的插畫業務，毫不猶豫答應，不到半天的時間便完成《我們和土耳其站在一起》的創作。希望接下來由民眾接棒，到藝術中心留下祝福的話，共同完成這份祈願。