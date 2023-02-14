為了深化交流，友邦聖克里斯多福及尼維斯青年暨兩性事務及社會發展部副部長菲莉普（Isalean Phillip）女士、聖克里斯多福及尼維斯范東亞（Donya Lynex Francis）大使14日拜會高雄市政府，與高雄市副市長羅達生就青年、女性相關社會發展議題以及推動雙邊文化活動等進行意見交流。

聖克里斯多福及尼維斯菲莉普副部長拜會高市府。(高雄市行國處提供)

羅達生感謝聖克里斯多福及尼維斯聯邦多次於國際場合支持台灣有意義參與國際社會，並表示雙邊將於民主、人權與法治等共享價值的基礎上持續深化並拓展合作。

羅達生說，獲悉菲莉普副部長重視青年及婦女等議題，特別以在場陪同局處代表多為女性為例，強調市府團隊積極推動性別平權工作，包含成立高雄市婦女權益促進委員會、高雄市政府性別平等辦公室，更領先全台於轄內38個行政區設置婦參小組，以提供多元的婦女賦權措施。

另針對青年在不同階段的需求，就學、就業規劃上推出諸多方案，尤其現在市府逆轉高雄青年失業率為六都最佳。

菲莉普表示，雖首度造訪高雄，停留時間短暫，但高雄氣候、綠地以及友善的市民令人倍感溫暖，而高比例的女性參政程度則令人印象深刻。

菲莉普副部長表示，女性賦權及女性參與是克國總理重要政策，自身就任副部長便是最佳案例之一，並指出范東亞大使為克國最年輕的大使，足見克國對於青年的重視，由於克國致力於扭轉青年失業的情況與趨勢，期待透過高雄市的成功經驗相互學習及成長。為了讓高雄市民認識該國，亦將捐贈圖書予高雄市立圖書館，並對於後續行程將參訪高雄婦女館充滿期待。