杜鵑（左）跟梁朝偉也有感情線。（華映提供）

由翁子光執導電影《風再起時》，集兩大影帝郭富城、梁朝偉首度合作，從名模轉型為演員的杜鵑，則在片中穿著旗袍周旋於郭富城和梁朝偉扮演的二大探長之間，3人關係耐人尋味，杜鵑更靠著高冷的名模氣勢，面不改色使出各種狠招，在影帝面前同樣氣場十足。

《風再起時》呈現當年華探長風起雲湧的生活，郭富城與梁朝偉更同時心儀杜鵑扮演的上海富豪之女蔡真，讓電影增添了一份柔情。杜鵑原是國際知名的模特兒，個性的臉龐讓她快速走紅，2013年以電影《海闊天空》出道，從名模轉型便受到矚目，之後還在《擺渡人》和《歐洲攻略》中和梁朝偉合作，這回在《風再起時》兩人三度合作，但這回杜鵑扮演了郭富城的太太。

梁朝偉（左）和杜鵑在片中有唯美的舞戲。（華映提供）

電影中一場杜鵑現身上流社會的舞會情節，身穿白色禮服，一出場便顯得氣質高雅、魅力十足，郭富城為她獻上踢踏舞技，梁朝偉則是彈奏鋼琴，都是想吸引她的注意力，也引發了三人之間耐人尋味的關係，就連和郭富城的婚禮上，都還周旋在兩大影帝之間。

而杜鵑扮演的蔡真不只是郭富城的美麗妻子，也成為左右他事業的幕後推手，是影響郭富城與梁朝偉關係的關鍵人物，杜鵑不但大秀上海話，再搭配上穿著旗袍的冷艷造型，常常若有所思的表情，充滿又美又颯的大嫂氣場，多次面不改色的殺人放火，毫不留情的狠勁，比起老公過之而無不及，也成功讓老公上位，成為權勢過人的一代傳奇探長。