藍營部分縣市議長近日各有表態支持國民黨總統大選人選，媒體問及，目前僅有彰化縣長認為新北市長侯友宜是最適合人選，其餘分別支持國民黨主席朱立倫等人，怎麼看這樣的態勢。對此，侯友宜表示，他現在是新北市長，新北市長有責任把握當下、好好做事，更重要的是每個人對這塊土地的態度。

侯友宜說，希望大家同心齊力、好好做事，為國為民，能夠讓土地更好，不分你我、族群，同心齊力，好好打拚，相信國家發展一定可以永續繁榮，這才是最大目的。