京城銀2022年自結合併淨收益53.52億元、年減47.84％，為近11年低點，稅後淨利22.1億元、年減60.74％，每股盈餘（EPS）1.98元，為近12年低點。資產報酬率（ROA）0.81％、股東權益報酬率（ROE）6.45％，較前年1.95％、13.63％大幅下滑。

京城銀表示，去年放款規模年增17％，帶動利息及手續費淨收益分創淨收益60.13億元、22.96億元新高，年增7.51％及7.77％。惟總經環境動盪使全球股債市震盪加劇，受金融資產評價損失增加及提列俄債減損拖累，造成其他淨虧損達29.57億元，侵蝕整體獲利表現。

不過，京城銀截至去年底逾放比0.02％、逾放覆蓋率8870％、整體放款覆蓋率1.45％，資產品質維持優良狀態。同時，財富管理業務透過與各產品公司更密切的配合，使去年手續費收入達2.88億元、年增達15.2％。

京城銀董事長戴誠志表示，京城銀過去2年配合政策支持企業，帶動放款規模顯著增加，存款規模雖有增加、但主要為定存。受升息及資金成本上升影響，導致去年底淨利差（NIM）降至1.6％、存放利差降至1.94％，存放比跳升至86.5％、活存比驟降至52％。

對於市場關注的股利發放，戴誠志表示不會動用保留盈餘發放，由於去年損益變動較大，加上量化寬鬆（QE）變量化緊縮（QT）等因素影響，在維持良好資產品質前提下，可能無法比照去年配息2.1元，配息金額不排除下修，將基於各因素考量再決定。

展望2023年，雖然近期通膨有所趨緩，但美國聯準會是否調整升息腳步，將影響市場投資者信心與金融市場的關鍵因素。戴誠志表示，京城銀對今年股債券收入看法較保守、維持穩健策略，並聚焦調整存放款品質，預期今年受提列減損影響將顯著降低。

戴誠志表示，今年以來產業庫存水位、上市櫃公司消息面都不是太好，上半年企業放款需求隨經濟成長趨緩而減少，京城銀今年放款增加不會像前2年那麼快，對定存需求也會下降，今年不會再收大量定存，有助存放款利差會逐步回升，有助獲利表現改善。