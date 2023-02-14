2024陳建仁卡賴清德？潘孟安：我不認為。曾薏蘋截圖

新任閣揆陳建仁接任，外界認為，將是未來副總統賴清德角逐2024黨內初選最大對手；前屏東縣長潘孟安今接受節目主人黃光芹訪問表示，「我不認為」；行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦扮演很重要的角色，帶領的行政團隊越強，賴清德的選舉可能也會比較輕鬆、加分，這是魚幫水、水幫魚的生命共同體。

黃光芹說，日前她專訪前總統陳水扁，阿扁說，陳建仁入黨他有聞到一個味，有卡賴政治意涵？潘孟安說，「我認為不大可能」，他指陳前總統有自己的想法，政治敏銳度很高，但是他認為，陳建仁是很神格化的好人，承擔行政院，本可以當尊榮學者，也放棄很多，是很溫暖的人，政治國會本來就是羅馬競技場，陳建仁要處理及國會生態，應該不陌生，只是現在扛起國家重任，也是很辛苦。

他說，執政黨也要背負原罪，陳建仁跟鄭文燦就扮演很重要，行政團隊越強，賴清德選舉就會加分，是生命共同體，黨應該「輔政」不是來「領政」這必須要講清楚，憲政分際他們有一把尺，相信賴清德作為執政黨黨魁，閣揆陳建仁應該要幫黨魁來做黨政這邊的互補，黨政同步是一個軸線，如鳥之雙翼，黨政要強才會強。