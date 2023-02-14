一年一度西洋情人節，共度浪漫時光同時，當心性病找上身。疾病管制署今天公布最新淋病、梅毒確診人數，新冠肺炎疫情三年來逐步竄升創下新高，且集中在年輕族群，35歲以下年輕族群淋病患者佔7成，梅毒佔6成，疾管署副署長羅一鈞提醒，西洋情人節享受浪漫的同時，也不要忘記安全性行為。

根據疾管署統計資料顯示，過去三年，本土淋病個案人數一路成長，2020年到2022年，已經從7082例、7381例上升到8015例；梅毒也有同樣趨勢，一路從8800例、9413例成長到9631例。

疾病管制署副署長羅一鈞。圖資料照

羅一鈞表示，疾管署進一步分析也發現，淋病新增感染者有71％為35歲以下年輕族群；而活性梅毒也有59％是35歲以下年輕族群。年輕化最大原因在於，有超過9成的感染危險因爲不安全性行為。

羅一鈞表示，新冠肺炎疫情三年當中淋病、梅毒都有緩升，以年輕族群為主，有可能年輕族群對性病的防治不如呼吸道疾病這麼重視，因此要特別提醒要戴保險套，一旦發生不安全性行為，建議立即篩檢

疾管署也提供民眾預防性病的「性」福三寶：

第一寶：安全性行為，若發生性行為應主動要求對方或自己全程正確使用保險套，並搭配水性潤滑液，以預防感染性傳染病，同時遵循保險套使用起手式7步驟「看、撕、擠、捏、套、取、丟」，並注意使用效期等相關資訊。

第二寶：篩檢，只要曾有性行為者，都建議至少進行1次愛滋篩檢，若有不安全性行為者，則建議至少每年篩檢1次，保護自己也保護所愛的人。全國有82家醫事機構提供愛滋匿名篩檢諮詢服務，檢驗過程以匿名方式進行，並由專人提供衛教諮詢、確認檢驗及轉介就醫等相關服務。民眾亦可透過人工發放、自動服務機及網路訂購超商取貨，3大通路取得愛滋自我篩檢試劑，在家或於安心的處所進行自我愛滋篩檢，愛滋篩檢結果若呈陽性，無須過度驚慌，請儘速至愛滋指定醫療院所進行確認檢驗，可至愛滋自我篩檢專區查詢相關諮詢與服務資訊。

第三寶：暴露愛滋病毒前預防性投藥(PrEP)，有感染愛滋風險的民眾，鼓勵透過服用PrEP藥物，使體內有足夠的藥物濃度來預防感染，保護效果可達90％以上，全國有63家公費PrEP服務醫療院所提供愛滋感染者之配偶或伴侶及35歲(含)以下年輕族群整合型服務，另亦有95家醫療院所提供自費PrEP服務，有需求者請至疾管署網站PrEP專區查詢。