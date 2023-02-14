美國北方司令部（United States Northern Command）13日宣布，打撈到中國大陸偵察氣球「重要殘骸」，包括感測器及電子零件。

美國軍方昨（13日）晚宣布，已經打撈到「重要」中國大陸偵察氣球殘骸，包括可能用來進行情報蒐集的關鍵感測器及電子零件。另外五角大廈備忘錄指出，在加拿大育空地區擊落的圓柱形物體，疑為小型金屬氣球，阿拉斯加上空飛行物的體型如小型車。

美國海軍在南卡羅來納州外海打撈中國大陸偵察氣球殘骸。（圖／美國海軍提供、路透社）

US Navy crews recover 'significant' amount of sensors from a Chinese balloon shot down off the South Carolina coast https://t.co/lRUA7aZA1u — Bloomberg (@business) February 14, 2023

綜合路透社、英國《衛報》（The Guardian）報導，美國北方司令部（United States Northern Command）昨日晚間發布聲明，宣布軍方已經打撈到中國偵察氣球的「重要殘骸」，「人員已能從現場取回重要殘骸，包括所有已識別的重點感測器及電子設備，以及結構的大型碎片。」

圖為美國海軍5日在南卡羅來納州外海打撈中國大陸偵察氣球殘骸。（圖／美國海軍提供、路透社）

這顆體型如三輛巴士大小的大陸偵察氣球於1月底、2月初飄越美國本土，4日美軍出動F-22戰機發射AIM-9X響尾蛇（Sidewinder）飛彈將它擊落。後續美國與加拿大陸續於10、11、12日偵測到不明高空物體，並且由F-22、F-16戰機擊落。

圖為美國海軍7日在南卡羅來納州外海進行中國大陸偵察氣球殘骸打撈工作。（圖／美國海軍提供、路透社）

美國有線電視新聞網（CNN）昨日取得五角大廈備忘錄指出，11日在加拿大育空（Yukon）地區擊落的圓柱形物體似乎是一個「小型金屬氣球」，下方連著酬載裝備，這個飛行物飄越「美國敏感要地」後才遭到擊落，目前美加兩國正聯手進行搜集殘骸任務，調查工作主要由加拿大官員主導，美國聯邦調查局（FBI）也會協助。

關於12日F-16戰機在密西根州休倫湖（Lake Huron）上空擊落的「八角形」飛行物，備忘錄寫道，飛行物「隨後緩慢落到湖裡」。目前美國海岸防衛隊（USCG）船隻已在現場打撈，不過現階段仍沒有這個物體外型的額外資訊。

阿拉斯加上空的飛行物體型如一輛「小型車」，與大陸偵察氣球不相像，「我們現階段沒有這個物體的進一步細節，包括它的所有功能、目的及來歷。」

備忘錄指出：「不應該假設過去幾天的事件彼此相關。」