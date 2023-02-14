高雄市長陳其邁賣萌放送愛心三連拍。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁賣萌放送愛心三連拍。（柯宗緯攝）

今天是西洋情人節，媒體問及，高雄市長陳其邁如何過？他笑說，自己要開會到很晚，市民就是他的情人。至於推薦去哪放閃？他笑嗆，「假如說情人節到今天晚上想不到去哪裡，那就太遜了」，隨後仍推薦旗津燈塔、海灘，或是「屋頂」，都可享受兩人浪漫世界。

「情人節快樂！準備好和心愛的人去哪裡度過了嗎？」，陳其邁今在臉書PO文指出，無論去哪，無論何時，只要一個微妙的體貼、一個為愛的改變，天天都會是情人節！

陳其邁說，如果還沒想好去處？網友力推的全台十大夜景包括愛河、高雄流行音樂中心、壽山情人LOVE觀景台、大崗山；還有最夯景點高雄燈塔、旗津星空隧道、旗津藍眼淚步道，都是愈夜愈美的所在。

至於如何過情人節？今陳其邁在市政會議前受訪透露，剛在電梯碰到兩個市府同仁問對方情人節怎麼過，一個說要去6樓開會，一個說要去10樓開會，「市長的情人就是市民」，今天大概會開會到很晚時間，因此不會過節。

至於推薦市民去哪裡？他笑說，「假如說情人節到今天晚上想不到去哪裡，那就太遜了」，因為高雄的很多的景點都非常漂亮，像燈塔、旗津的海灘、「惜別的海岸」等，或是樓上的屋頂，屬於兩人的世界都不錯，又可以欣賞夜景。

高雄市長陳其邁賣萌放送愛心三連拍。（柯宗緯攝）

陳其邁受訪結束，當場送在場媒體巧克力，祝褔情人節快樂，還賣萌放送愛心三連拍。