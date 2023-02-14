蔡英文總統今接見「貝里斯總理夫人兼婦幼特使羅莎娜（Rossana Briceño）」時表示，台灣和貝里斯是理念相近的盟友，並盼一起努力，在全球疫後創造更有韌性的經濟，也一起為區域繁榮及和平穩定更盡一份心力。

總統致詞時指出，再次接待羅莎娜特使，在明天的「拉丁美洲及加勒比海婦女賦權國際論壇」，她們也將一起見證臺灣和貝里斯推動婦女賦權的成果。

總統表示，羅莎娜特使長期關心婦幼、教育議題，並親自擔任台灣、貝里斯「婦女賦權計畫」審議委員，這項計畫執行一年多來，已經舉辦多項技能培訓及創業輔導活動，讓更多女性擁有獨當一面的能力。

總統指出，從去年開始，羅莎娜特使也擔任「加勒比海共同體元首夫人行動聯盟」輪值主席，持續整合各界力量，提升加勒比海區域的婦幼權益。

總統認為，近來，台灣和貝里斯的經貿交流越來越密切。尤其去年1月「台貝經濟合作協定」生效後，雙方廠商共同簽署超過2百萬美元的龍蝦採購意向書；去年7月，台灣商機考察團也訪問貝里斯，在海鮮採購、食品加工等領域加強合作。相信在羅莎娜特使和布里仙紐總理的支持下，台灣和貝里斯能持續深化夥伴關係，為雙方創造更多福祉。

總統說，她要代表台灣人民，謝謝貝里斯政府持續在國際上為台灣發聲。布里仙紐總理更在去年5月，率領內閣通過友臺動議，支持台灣的國際參與，展現雙方深厚情誼。

總統表示，台灣和貝里斯是理念相近的盟友，一起努力，在全球疫後，創造更有韌性的經濟，也一起為區域繁榮及和平穩定更盡一份心力。並祝福訪問圓滿順利。

羅莎娜特使致詞時首先表達感謝之意，並對蔡總統不遺餘力引領台灣走向光明且繁榮的未來，表達欽佩之意。蔡總統致力推動繁榮、民主及人權，她深受啟發，而蔡總統對台灣及台灣人民的願景，也是全世界領袖的典範。

羅莎娜特使提到，她也要向蔡總統的領導作為、為貝里斯人民所做的努力，以及透過彼此夥伴關係推動女權，表達誠摯感謝，並認為雙方朝向共同目標的努力十分可貴，她很感謝有此機會合作共創佳績。羅莎娜特使指出，蔡總統的領導有助於強化兩國關係，很期待未來能持續合作。