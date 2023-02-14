嘉義市定古蹟黃文醫生故居（津本喫茶部食堂）今天開工修復，市府文化局與屋主王伯智醫師家人祭祀祈求修復工程順利，修復後將作為健康醫療促進及餐飲營運空間，工期初估約需400天，預計2024年中可完工。

嘉義市定古蹟黃文故居今天舉行修復工程動工祈福典禮。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

市府文化局長盧怡君表示，經文史調研，黃文醫生故居創建立於1935年，曾是「津本寫真館」，後來開設「津本食堂喫茶部」，1958年黃文醫師購入後作為診所，並將原食堂喫茶部空間局部修繕當作診所及住家用途。

嘉義市定古蹟黃文故居內部結構，文史專家勘察。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

2012年王伯智醫師買下這棟老宅，2017年登錄為紀念建築「黃文醫生故居」，2019年屋主邀請文資專家發掘爬梳文化資產新事證，提報指定為古蹟，2020年文資審議會決議升級為市定古蹟。

嘉義市定古蹟黃文故居今天修復工程動工。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

市府文化局指出，此監造案及工作報告書由原設計建築師李浚熒建築師事務所擔任，工程由實式木造有限公司負責，將恢復早期建築原貌，重現日式木構結構、雨淋板、現代主義風格及藝術裝飾風格，全案總經費約2753萬元（含工程費2473萬），由文化部、市府、屋主各分攤7、2、1成，約是1927萬元、550萬元、275萬元。

市長黃敏惠表示，黃文醫生故居位於市區精華商業區，屋主王醫師願意保存活化，並主動提報文化資產價值身分，成為市定古蹟，修復後將結合健康促進及餐飲來營運，與建築物歷史脈絡相結合，是公私協力讓文化資產再利用的可貴案例，嘉義市也將多1棟古蹟活化與地方創生的新亮點。

王伯智表示，文資審議的過程辛苦，但能為嘉義市留下珍貴的文化資產是非常難得的機緣，修復完工後，將會成立基金會營運，為文化資產保存與醫療、健康促進推動盡一分心力。