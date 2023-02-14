為了提升國際人道救援的品質，消防署推出特種搜救隊國家認證計畫，並於2022年8月規定通過認證的縣市才能派遣出國救援，高雄市消防局搜救隊因仍未通過認證，目前仍無法以縣市隊伍方式輪值出國救援，高市議員白喬茵就質疑，為何高雄市消防局申請認證速度比其他縣市還要慢？消防局說，已在今年1月18日正式行文向內政部消防署提出認證，預計於6月完成演練檢測通過認證。

為了提升國際人道救援的品質，消防署推出特種搜救隊國家認證計畫，並於2022年8月規定通過認證的縣市才能派遣出國救援，目前有4個縣市通過認證，包含台北市、新北市、台東縣、屏東縣。

高雄市消防局目前有9隻搜救犬，其中2隻通過「全國災害搜救犬IRO評量檢測」高級認證、4隻獲中級認證、1隻初級認證，另外還有2隻培訓犬，合計共有6隻通過認證優秀的高效能搜救犬，23名高雄市特搜人員也參加過大小地震搶救，包含高雄及鄰近縣市，都具有豐富救災經驗。

高雄市議員白喬茵就質疑，再加上高雄市政府消防局搜救犬馴養中心是全台灣搜救犬訓練場域和犬舍最完整的地方，質疑：「為何高雄市消防局遲遲不申請特種搜救隊國家認證計畫？還是局長消極不想多事？或是根本不重視搜救犬的養成？」

高市消防局說，去年開始便積極策劃參加國際特搜救援的認證，密集辦理分組訓練、專業訓練、集中訓練、綜合演練及模擬消防署認證全情境36小時不間斷操作演練，於今年1月18日正式行文向內政部消防署提出認證，預計6月完成演練檢測通過認證。認證過程除人員訓練之外，消防局也採購超過1000萬元的各式新式裝備器材，特搜隊伍有信心完成通過認證。

但白喬茵認為高雄申請認證速度慢，質疑：「原來高雄市政府消防局是這樣怠慢處理人道救援認證計畫？」，也呼籲，高雄市消防局要重視搜救犬的照護，高雄搜救犬數量多，卻沒有隨隊獸醫，最後想問：「高雄市政府到底重不重視搜救犬的權益？」