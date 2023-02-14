勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心與竹科管理局合作，辦理「2023開薪就業迎向幸福」徵才活動，16日將於科管局尼尼生活館登場，為今年新竹市首場公辦徵才活動，總計40家廠商參與，提供1700名職缺，薪資上看6萬元，歡迎民眾踴躍參與。

市府勞工處說明，為讓民眾能於農曆年後，找到一份好工作，新竹就業中心特地舉辦本場徵才活動，參與廠商包含力積電、台亞半導體、宜特科技、啟碁科技、頎邦科技、環球晶圓、昇陽國際半導體等30家科技廠商以及雲雀國際、饗賓餐旅、微笑單車等10家服務業廠商，職缺多元，薪資上看6萬元，歡迎民眾踴躍參與。

新竹市長高虹安表示，此次徵才活動共計40家廠商參與，提供1700個職缺，職缺電子書已上網，建議民眾先行詳閱了解工作內容及薪資條件、鎖定有興趣的職缺做好十足準備，提高媒合成功的機率。

勞工處指出，2月16日徵才活動，時間自上午10時起至下午3時止，地點在科管局尼尼生活館，因屬室內場所，請參加民眾全程配戴口罩。高虹安也提醒，​​求職防騙很重要，參加公辦的聯合徵才活動是非常安全的求職管道，也可以了解合理的工作條件、薪資水平。

桃竹苗分署長林淑媛表示，年後是求職及轉職旺季，鼓勵求職民眾可多利用現場徵才活動，針對有興趣的職缺備妥履歷前往面試，對於想增強職場競爭力的民眾，分署也提供勞工在職及職前訓練，幫助民眾補實專業技能，結訓後還會輔導就業。