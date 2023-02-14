多家經濟預測機構看壞2023景氣，國外科技大廠也都陸續爆出裁員潮。然而永慶房屋憑藉「先誠實再成交」的服務精神和優勢的科技服務逆勢突圍，2022年展店不斷、企業版圖持續擴大。展望2023年，永慶房屋持續招募資訊與數位人才，釋出軟體開發工程師、數據分析師、資訊系統工程師、網站企劃等多項職缺，開創科技賞屋新時代。

面對全球景氣寒冬，國外許多科技大廠諸如：谷歌Google、臉書Meta、亞馬遜Amazon、戴爾Dell都宣布裁員上千名員工。宏碁集團創辦人施振榮日前也警告：2023年台灣經濟不可過度期待。早在2000年就投入房產科技開發的永慶房屋，也擁有上百人以上的資訊團隊。面對這波裁員潮，永慶房屋不但不縮小資訊團隊規模，更要持續招募優秀的資訊與數位人才、投入更多資源，打造新一代的房產科技。

永慶房產集團資訊企劃部協理呂學堯表示，如果說永慶房屋的「先誠實再成交」是貫穿企業從上到下的核心理念，那麼「房產科技」就是讓「先誠實再成交」理念得以化為具體服務的最大功臣。從房產資訊數位化、公開化的「永慶房仲網」、率先政府公開成交行情至門牌的「永慶實價登錄3.0」和「誠實房價報告書」、以及幫助消費者了解房市短期交易狀況的「一年內成交再上市地圖」和「短期轉售成交地圖」等誠實服務，都仰賴強大的資訊團隊，才能化為現實。因此展望2023年，永慶房屋更要持續招募資訊和數位人才。

為幫助新進同仁快速熟悉工作內容，以及房地產專業知識，永慶房屋針對新進員工提供「PropTech Workshop」訓練，幫助快速了解房價因素、消費者購售屋決策、房產數據、購售屋流程等房地產專業知識，並且以實作訓練的方式，搭配專人指導，以期有效提升員工的專業技術、分析技巧、專案執行能力。呂學堯表示，透過「PropTech Workshop」訓練，不只能夠減輕新進同仁負責專案工作時的壓力和不適應狀況，也能夠更好地融入團隊合作，讓員工表現變得更好！

為了提供更多更細緻的誠實服務，同時打造屬於未來的房產科技，永慶房屋釋出軟體開發、系統管理、數據分析、雲端工程、產品企劃、數位行銷等多項職缺，廣招資訊與數位人才。對於房地產有興趣的求職者或轉職者，歡迎加入永慶的行列。

永慶房屋數位人才招募：https://mps.yungching.com.tw/digital/