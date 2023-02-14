《沙丘》導演丹尼維勒納夫也將有兩片播映。（金馬提供）

第45屆金穗影展預計5月5日到13日展開，精彩片單除了即將於3月15日揭曉的金穗獎入圍影片外，備受期待的國際觀摩單元端出《瘋狂富作用》魯本奧斯倫、《沙丘》丹尼維勒納夫、《分手的決心》朴贊郁3位國際名導的短片以饕影迷。

金穗45國際觀摩單元選映名導朴贊郁的短片。（金馬提供）

魯本奧斯倫執導《瘋狂富作用》享譽國際。（金馬提供）

魯本奧斯倫接連以《抓狂美術館》及《瘋狂富作用》囊括兩座坎城影展金棕櫚獎，更以後者入圍本屆奧斯卡最佳影片、導演、原著劇本。金穗影展將放映《我的生活場景，編號6882》和曾獲柏林影展最佳短片的《銀行事件》。以《烈火焚身》、《異星入境》、《銀翼殺手2049》、《沙丘》等作品聞名的丹尼維勒納夫，則會選映他早期的《奇遇牙買加》，以及話題之作《競技餐桌》。

拍攝《共同警戒區JSA》、《原罪犯》、《蝙蝠：血色情慾》、《下女的誘惑》、《分手的決心》而享譽國際的朴贊郁，首部用iPhone拍攝的短片《夜釣》獲得柏林影展最佳短片，去年再度以iPhone 13 Pro拍攝《一場春夢》，除了這兩部之外，金穗影展也邀到他另外兩部短片《審判》、《青出於藍》。

同時金穗獎也曝光最新主視覺海報，找來「三頁文」創意總監顏伯駿打造第45屆金穗獎主視覺，以怪物新人為創意核心，透過實拍方式建構「狂穗影人」的角色，他們既可以是劇組團隊，也可以是變裝的觀眾。在實驗性十足的氛圍中，加入Cult片、惡趣味等元素，亦是期待金穗影人將創作過程衝鋒游擊的韌性精神。