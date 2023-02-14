蓮外役監受刑人魯宗龍脫逃，刑事局發布緊急查緝專刊，花蓮檢方則成立專案小組，全面追緝。（羅亦晽攝）

蓮外役監受刑人魯宗龍脫逃，刑事局發布緊急查緝專刊，花蓮檢方則成立專案小組，全面追緝。（羅亦晽攝）

花蓮自強外役監27歲受刑人魯宗龍，本月11日獲准返金門老家探親，13日返監當天卻逾時未歸脫逃，全案由花蓮地檢署執行通緝，警政署刑事警察局偵查科今也發布緊急查緝專刊，提醒所有單位員警查緝時注意自身安全。

據了解，魯宗龍有詐欺與竊盜前科，後因詐欺罪遭判刑2年8月，原本在金門監獄服刑的他，因表現良好，去年8月30日成功獲得遴選到外役監服刑。

魯宗龍老家住金門，本月11日申請返家探親獲准，原訂於13日晚間8時收假返監，未料返監當天金門機場起大霧，預計搭乘飛往松山機場的班機延誤，最後只好改搭傍晚5時許的加開班次返台，晚間7時許抵達松山機場後，先告知獄方自己會較晚返監，並趕緊到南港火車站，購買開往花蓮的車票。

不過獄方13日深夜仍未見魯宗龍人影且失聯，聯繫家屬也不知去向，雖然調閱機場與南港車站監視器有他的相關影像，但不確定他最後是否有上火車或在途中下車，第一時間緊急通知花蓮檢方發布通緝。

花蓮地檢署表示，目前檢方已組成專案小組，由檢察官指揮偵辦追緝，刑事局偵查科今天也已發布緊急查緝專刊，提醒所有單位員警查緝時注意自身安全。

據悉，魯宗龍於自強外役監服刑時曾多次返家探親，也有因買不到機票返台而逾假未歸，去年11月報過假釋未果，如今刑期剩下不到1年的他，恐因逾假未歸影響後續假釋出獄的機會。