蔡英文總統今接見「聖文森及格瑞那丁外交、外貿、區域統合暨僑務部長彼德絲（Keisal Melissa Peters）」時表示，今年起，將增加臺灣獎學金名額，歡迎更多聖文森國的年輕朋友來臺深造

總統致詞時指出，這次是彼德絲部長第一次來臺訪問，並且接受邀請在明天的「拉丁美洲及加勒比海婦女賦權國際論壇」，和彼此分享寶貴的經驗，共同尋求更多跨領域的合作機會。

總統表示，這些年來，臺灣和聖文森國持續深化雙邊關係，也透過一次又一次的交流，加深雙方的情誼。在疫情期間，更相互扶持，在基礎建設、農業科技、公衛醫療以及教育文化等領域，取得豐碩的成果。

總統進一步指出，臺灣和聖文森國也一起把握後疫情階段經濟復甦的機會，共同推動「婦女賦權計畫」，提供聖文森國女性企業家更多的資源，也協助女性工作者培養專業技術能力。這些努力都為雙邊民間交流奠定更穩健基礎。

總統期待，兩國之間能持續深化教育文化領域的合作。從2004年至今，已經有超過200位聖文森國青年學子來臺就學，為雙方在教育以及青年交流上，激盪出更多火花。從今年起，將增加臺灣獎學金名額，歡迎更多聖文森國的年輕朋友來臺深造。

總統也感謝聖文森國長期對臺灣堅定的支持。龔薩福（Ralph Gonsalves）總理也多次在國際場合為臺灣仗義執言、支持臺灣的國際參與。這些溫暖的舉動都讓人非常感動。

彼德絲部長致詞時表示，身為聖文森國第一位女性外交部長，能參與此論壇，對她意義重大。臺灣駐聖文森藍夏禮大使邀請她參與「婦女賦權計畫」時，她非常開心，藍大使也轉達蔡總統非常期待她的參與，她非常樂意盡己之力，讓聖國女性對這項倡議有更多認識。

彼德絲部長提到，COVID-19疫情對聖文森女性造成影響，而蘇富瑞火山（La Soufrière）爆發更加劇影響兩、三倍之多。因此，「婦女經濟賦權計畫」在此時推動是非常好的時機，她要再次感謝蔡總統及臺灣政府持續在聖文森國女性的經濟發展上提供幫助。

彼德絲部長指出，她從小就常聽到臺灣事蹟，也有朋友受益於獎學金計畫能夠就學或來臺接受高等教育，臺灣在各方面都很支持聖文森國，她在此表達誠摯的感謝。相同地，聖文森國也一再展現對中華民國臺灣堅定不移的支持。

彼德絲部長說，目前聖國政府非常重視教育改革，因此她很高興聽到未來獎學金的名額會增加。事實上，現在聖文森有非常多學生正在準備申請相關的獎學金。

彼德絲部長表示，她非常期待參與明天的論壇，與所有與會者互動、分享聖文森的經驗，也和其他國家學習如何推動此一倡議。並再次感謝蔡總統的邀請，祝福論壇順利圓滿。