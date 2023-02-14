台中市政府14日市政會議，通過市長盧秀燕第二屆任期首次追加減預算，追加經費高達172億多元，其中包含已經6度流標的台中巨蛋，將以分年編列方式、總共追加34億元經費，總經費達99億元，這次先追加4.34億，將於下月臨時會送議會審議。

市長盧秀燕指出，這次追加預算高達172億元，主要用在社會福利的部分、其次為教育相關經費，而包括台中購物節、已經流標6次的台中巨蛋等重要活動及建設，也分別辦理預算追加，「巨蛋已經流標6次，一定要追加經費，讓台中市有巨蛋，這是我們的決心！」

台中巨蛋規畫案歷經3任市長，將落腳在北屯區14期重劃區內，總經費原本規畫為65億元，但受原物料上漲、缺工等大環境影響，之前已經流標5次，市府去年底修改招標條件，因屬重大變更，招標次數可重新計算，但上月發包又再度流標，前後共歷經6次流標。

副市長黃國榮表示，因物價上漲及缺工缺料等因素，巨蛋預算不夠，將分3至4年追加，這次先追加工程預算款等經費，若今年能成功發包並動工，明後年經費增加會更多。

民進黨籍市議員周永鴻表示，巨蛋興建預算持續增加，主要是市府執行效率的問題，如果沒有拖那麼久，也不用追加這麼多經費；若在硬體建設上要追加這麼多預算，市府更應考量減少放煙火式的經費支出，才能節省公帑。

國民黨團書記長黃馨慧指出，國內重大建設都因營建成本增加等因素，包括桃機第三航廈等都接續在追加預算，「公共工程做不好，國家不會進步」，相信盧市府會全力以赴、如質完成各項建設。