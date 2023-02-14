行政院擬在周四拍板房貸補貼方案，並以疫後特別預算支應，但在特別條例尚未通過之際，此說法引發批評，立委王婉諭14日痛斥內政部視程序於無物，要求政院別將未有法源依據的補助強行用特別條例通過，將立院「當塑膠」，民眾黨立院黨團總召邱臣遠也批，房貸補貼免申請僅1年，很難不被聯想是政策買票。

內政部長林右昌日前射出新房市三箭，包括擴大租金補貼適用對象、中產以下自用住宅貸款戶支持方案（房貸補貼免申請），及建立青年購屋積金支持機制。

邱臣遠批評，蔡英文總統的房市三箭，7年過去了，不僅箭箭射歪，房價、租金還越漲越高，租屋市場也不健全，幾乎射垮青年，化身躺平族標本。這次「右昌三箭」動用特別預算，但房貸補貼免申請只有1年，很難不聯想是「政策買票」，難道蔡政府想當甩手掌櫃，將自己無法解決爛攤子交給下一個政府嗎？

他呼籲政府儘速落實稅制改革，逼迫囤房族釋出空屋，並廣建社宅，才能從根本解決高房價問題。並政府確認房貸補貼的法源依據，在便民及行政簡化思維下，兼顧民眾依法提起訴願的權利，而住宅政策應具有延續性，尤其房貸補貼更不能只是曇花一現，才能穩定青年對購屋的期待與需求。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿認為，政府若用特別預算這種一次性、不穩定、資源有限的預算，來支應青年購屋及房貸補貼，就會遇到「誰拿到誰幸運？」這種分配公平性及合理性問題。不但容易補貼到早已準備有頭期款資金的資產階級，更可能無形之中再墊高已呈下降趨勢的房價，還變相幫建商銷庫存，不就是種「劫貧濟富」？

張其祿直指，蔡政府喊了6年多的房市三箭，現在再喊新房市三箭，之前三箭是都射到太平洋裡去了？當前既然有超徵稅收，不該繼續以盲目大撒幣解決青年人及弱勢族群住的問題，不如善用多出來的資源及超徵稅收加速興建公宅、甚至以合理價格購買既有住宅整新作為公宅使用，以提高公宅供給率，並有效解決租屋黑市問題。

王婉諭批評，營建署稱房貸補貼的法源依據是特別預算一事非常荒謬，因為該條例尚未進入實質審查，在條例尚未通過、預算未送進立院之時，內政部卻逕自宣布會把房貸補貼放進共享條例中，內政部現在是把立法院的程序視為無物嗎？

王婉諭直言，政院別再把沒有法源依據的「補助」強行用特別條例、特別預算的方式通過，政府大撒幣行政策買票，完全沒有重視立法院，難道是把立法院當塑膠嗎？這樣超前部屬、超前濫權，難道就是新內閣面對立法院的跋扈態度嗎？