Grand View Research表示，到2030年，全球AI市場規模可能從2022年的約1370億美元暴增到超過1.81兆美元。美國政府與歐盟也搶搭這股熱潮，宣布將加快推展AI技術的應用，以改善農業、醫療保健、氣候問題、電網與應急應對服務。管理顧問公司麥肯錫更表示，如果企業領導者努力去了解這項技術可以做什麼和不能做什麼，那麼AI將具有創造出數兆美元經濟價值的潛力。

AI和聊天機器人將帶來龐大商機，要如何搭上這一波淘金熱潮成為近來金融市場最熱門的話題，根據InvestorPlace.com報導，這3支標的或可讓你買個AI的未來。

●Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF

該ETF基金投資有望從日益普及的AI技術中獲利的公司。

報導指出，投資ETF是從這股AI熱潮中獲利的最佳方式之一，並表示這檔基金在AI領域裡的選股非常多元化，納入了工業機器人、自動化、非工業機器人和自動駕駛車等多個領域的佼佼者，還能以每股約24美元的超低成本買票上車。

●輝達（Nvidia）

該公司向來是AI技術的先驅。近來輝達股價強勢表態，短短幾周內，從140美元一度飆漲至220美元價位，壞消息是，就技術面來看，其股票已經處於超買；但好消息是，基於該公司是AI晶片龍頭廠等原因，AI應用未來的榮景也意味著該公司的營收與股價前景一片光明，使其成為拉回必買的首選股之一。

周一輝達上漲2.46%，收在217.88美元。

●C3.ai Inc

C3.ai周一股價大跌8.05%，收在21.14美元，但該公司仍是近來市場最熱門的AI軟體股之一。在這一波「ChatGPT」狂熱帶動下，C3.ai最近從每股約12美元低點一路飆升至30美元。分析指出，雖然近來其股價回檔，但之後再創高點的後勢可期，因為該公司不缺產品需求，其AI解決方案業務涉及許多領域，包括製造業、石油與天然氣產業、公用事業、金融服務業和公部門，而微軟、亞馬遜和谷歌母公司Alphabet也都與C3.ai合作提升雲端服務。