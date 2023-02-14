原相去年第四季營收10.02億元、季減少16.5%、年減少37.9%；單季淨損6353萬元、季減少108.8%、年減少139%；每股虧損0.45元，為上櫃以來首度單季虧損。單季毛利率為55.5%、季增加4.4個百分點、年增加1.8個百分點；營業利益率為0.7%、季增加21.4個百分點、年減少9.9個百分點。原相去年第四季業外總計有逾8000萬元，其中，有6000萬是兌換損失。

原相去年第四季毛利率成長主要是因為產品組合變動，以及NRE(委託設計)收入增加。

原相2022年營收52.25億元、年減少40.6%；全年淨利為10.37億元、年減34.1%；每股淨利為7.41元。平均毛利率為54%、年減少3.1個百分點；營業利益率為0.3%、年減少20.5個百分點。

庫存部分，發言人羅美煒表示，原相積極加強存貨控管，去年第四季存貨總金額已經減少到9.8億元，後續應該會慢慢減少。